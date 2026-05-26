Çarpıcı ‘mutlak butlan’ anketi: CHP seçmeni Kılıçdaroğlu’nu destekliyor mu?

26.05.2026 18:49:00
Haber Merkezi
KONDA, CHP Kurultayı’na ilişkin verilen ‘tedbirli mutlak butlan’ kararına ilişkin yaptığı bir araştırmanın sonuçlarını yayımladı. Buna göre, kararı yanlış bulanların oranı yüzde 52 oldu. CHP seçmeninin yüzde 53’ü yeni kurultay çağrısına destek verirken, ‘Kılıçdaroğlu genel başkan olmalı’ diyen CHP seçmeninin oranı ise sadece yüzde 5’te kaldı.
KONDA Araştırma’nın, CHP’nin 38. Olağan Kurultayı ile 21’inci Olağanüstü Kurultayı’nın iptali istemiyle açılan davada çıkan ‘tedbirli mutlak butlan’ kararının toplumda ve CHP seçmenindeki algısını ölçen bir araştırmanın sonuçlarını yayımladı.

Birgün’ün aktardığına göre, katılımcıların yüzde 39’u kararı “kesinlikle yanlış”, yüzde 13’ü “yanlış” bulduğunu söyledi. Böylece kararı yanlış bulanların toplam oranı yüzde 52 oldu.

Kararı “doğru” bulanların oranı yüzde 8, “kesinlikle doğru” bulanların oranı ise yüzde 3’te kaldı. Katılımcıların yüzde 37’si ise kararı “ne doğru ne yanlış” bulduğunu belirtti.

Araştırmaya göre karar, iktidar yanlısı seçmenlerde de güçlü bir karşılık bulmadı. KONDA, yüzde 37’lik “ortada kalan” seçmen grubunu ise başta AKP seçmeni olmak üzere kararsızlar ve oy kullanmayacağını söyleyen seçmenlerin kutuplaşmadan kaçma eğilimi olarak değerlendirdi.​​​​​​​

CHP SEÇMENİ KILIÇDAROĞLU’NA NASIL BAKIYOR?

KONDA araştırmasına göre seçmenlerin çoğunluğu, CHP’nin hızla yeni bir kurultay toplaması gerektiğini düşünüyor. 

Bu görüş Türkiye genelinde yüzde 59’a çıkarken, AKP seçmeninde yüzde 53, MHP ​​​​​​​seçmeninde yüzde 68 olarak ölçüldü. 

Buna göre, Kılıçdaroğlu’nun genel başkanlık görevini üstlenmesi ise daha çok AKP ve MHP seçmeninden destek gördü. 

CHP seçmeninin yüzde 43’ü Özgür Özel yönetimin kararı yok sayarak göreve devam etmesi gerektiğini belirtirken, yüzde 53’ü yeni kurultay çağrısına destek verdi. 

"Kılıçdaroğlu genel başkan olmalı" diyen CHP seçmeninin oranı ise sadece yüzde 5’te kaldı.

Söz konusu araştırma 23-25 Mayıs 2026 tarihleri arasında KONDA Aracılı Paneli’ne dahil olmayı kabul eden kişilerle online olarak gerçekleştirildi.

Araştırma kapsamında 67 ilde yaşayan 1514 kişinin görüşü analiz edildi. Araştırmanın hata payı yüzde 95 güven aralığında artı/eksi 2,5 puan, yüzde 99 güven aralığında ise artı/eksi 3,29 puan olarak açıklandı.

Kılıçdaroğlu'nun 'affetmeyeceği' tek isim: Ali Mahir Başarır'dan çağrı CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, istinaf kararıyla CHP Genel Başkanlığı'na atanan Kemal Kılıçdaroğlu’na, "Ben sana göre daha gencim, 30 yaş daha küçüğüm. Ama ben koltuğumu bırakıyorum. Yarın kurultay kararı alıyorsan siyaseti de bırakıyorum" diye seslendi.
Manisa'da 'mutlak butlan' protestosu... CHP lideri Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'na çağrısını tarih vererek tekrarladı CHP'nin seçilmiş Genel Başkanı Özgür Özel, memleketi Manisa'da düzenlenen 'mutlak butlan' protestosunda ''Üyelerin belirlediği delege seçimini mundar ettiniz. Şimdi hiç mırın kırın etmeyin, üyelerin seçimine tamam deyin. İddia ediyorum, oy kullanan üyenin yüzde 85’inden oy almazsam, yüzde 80 oy alırsam görevi kabul etmeyeceğim'' dedi.
MHP duyurdu: Bahçeli, Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel'e 'tarihi çağrı' yapacak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, CHP'ye yönelik mutlak butlan kararının ardından CHP lideri Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik bir çağrı yapacağı belirtildi.