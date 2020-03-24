Dikkat! Meteoroloji'den 'toz taşınımı' uyarısı
Meteoroloji, Hatay, Gaziantep, Kilis ve Şanlıurfa çevrelerinde etkili olacak toz taşınımıyla ilgili uyarıda bulundu.
Meteoroloji, Hatay, Gaziantep, Kilis ve Şanlıurfa çevrelerinde etkili olacak toz taşınımıyla ilgili uyarıda bulundu.
Meteoroloji Geneş Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda şöyle denildi:
"Yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin güneydoğu kesimlerinde görülecek toz taşınımı hadisesinin, bugün (24.03.2020 Salı) akşam ve gece saatlerinde Hatay, Gaziantep, Kilis ve Şanlıurfa çevrelerinde etkili olması beklendiğinden hava kalitesi ve görüş mesafesinde azalma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."
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