Diş hekimi Seyfi Gür koronavirüsten hayatını kaybetti
Dünyayı kasıp kavuran, Türkiye’yi de etkisi altına alan yeni tip koronavirüs nedeniyle bir doktor daha yaşamını yitirdi. Ankara Tabip Odası, diş hekimi Seyfi Gür’ün koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini duyurdu.
Ankara Tabip Odası bir hekimin daha koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini açıkladı.
Ankara Tabip Odası'ndan yapılan açıklamada, Diş hekimi Seyfi Gür'ün tedavi gördüğü Ankara Bayındır Hastanesi'nde hayatını kaybettiği belirtildi. Açıklamada, “Ankara’da Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden ilk sağlık çalışanı arkadaşımızı unutmayacağız” denildi.
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