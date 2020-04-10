Diş hekimi Seyfi Gür koronavirüsten hayatını kaybetti

Dünyayı kasıp kavuran, Türkiye’yi de etkisi altına alan yeni tip koronavirüs nedeniyle bir doktor daha yaşamını yitirdi. Ankara Tabip Odası, diş hekimi Seyfi Gür’ün koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
10 Nisan 2020 Cuma, 09:30

Ankara Tabip Odası bir hekimin daha koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Ankara Tabip Odası'ndan yapılan açıklamada, Diş hekimi Seyfi Gür'ün tedavi gördüğü  Ankara Bayındır Hastanesi'nde hayatını kaybettiği belirtildi. Açıklamada, “Ankara’da Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden ilk sağlık çalışanı arkadaşımızı unutmayacağız” denildi. 


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