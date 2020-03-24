'Diyanet’in bütçesi, Sağlık Bakanlığı’na aktarılsın'
Koronavirüs salgını nedeniyle giderek artan malzeme eksikliğinin giderilmesi ve sağlık çalışanlarını koruyucu önlemlerin artırılması için Change.org üzerinden imza kampanyası başlatıldı.
İki günde 55 bin yurttaşın imzaladığı kampanya da, “Camiler kapalı, din görevlileri evinde oturuyor. Sağlık personeli canını ortaya koyarak görevine aralıksız devam ediyor. Kısıtlı kaynakları doğru kullanmak açısından diyanetin bütçesi acil olarak en çok ihtiyaç olan yere, sağlığa aktarılmalıdır!” çağrısı yapıldı.
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