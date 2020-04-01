Diyanet'ten zekat açıklaması: Caizdir!

Diyanet'ten yapılan açıklamada, "Zekatların bu günlerde ulusal düzeyde başlatılan dayanışma kampanyaları vasıtasıyla toplanıp hak sahiplerine ulaştırılması caizdir" denildi.

cumhuriyet.com.tr
01 Nisan 2020 Çarşamba, 12:11

Diyanet'ten yapılan açıklamada, "Zekatların bu günlerde ulusal düzeyde başlatılan dayanışma kampanyaları vasıtasıyla toplanıp hak sahiplerine ulaştırılması caizdir" denildi.

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