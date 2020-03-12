Diyarbakır’da Nevruz kutlamaları iptal edildi
Diyarbakır’da 21 Mart’ta yapılması planlanan Nevruz etkinliği iptal edildi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın önceki gün Türkiye’de bir hastada korona virüsü testinin pozitif çıktığı açıklamasının ardından ülke genelinde toplu etkinlikler bir bir iptal edilmeye başlandı.
Son olarak Diyarbakır’da 21 Mart’ta yapılması planlanan Nevruz kutlamalarının da iptal edildiği öğrenildi.
Olağanüstü gündemle toplanan HDP MYK’sinde korona virüsü nedeniyle Nevruz kutlamalarını iptal etme kararı aldı.
Video Haberler
- ‘Çiller, Ağar, Avcı cezalandırılmalı’
- Instagramdan paylaştı! Görüntülerdeki Ece Erken mi?
- 5 çocuk annesi kadın evde boğazı kesilmiş halde bulundu
- İçi yolcu dolu hatlı minibüsü silahla böyle taradılar
- Yediği trafik cezaları 6 metreyi buldu
- Çarptığı eşeği ölüme terk edip kaçtı
- Dehşete düşüren görüntüler! Sosyal medyada paylaştı
- İstanbul’un göbeğinde “bonzaili” sürücü dehşeti!
- Şişli'de korkunç olay: Fizik kurallarına aykırı!
- Kadıköy'de can pazarı: Sesi duyduk, çok korktuk!