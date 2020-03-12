Diyarbakır’da Nevruz kutlamaları iptal edildi

12 Mart 2020 Perşembe, 17:37

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın önceki gün Türkiye’de bir hastada korona virüsü testinin pozitif çıktığı açıklamasının ardından ülke genelinde toplu etkinlikler bir bir iptal edilmeye başlandı.

Son olarak Diyarbakır’da 21 Mart’ta yapılması planlanan Nevruz kutlamalarının da iptal edildiği öğrenildi.

Olağanüstü gündemle toplanan HDP MYK’sinde korona virüsü nedeniyle Nevruz kutlamalarını iptal etme kararı aldı.



