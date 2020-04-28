Doğa harikası ve SİT alanı Salda Gölü’nü rahat bırakmıyorlar

28 Nisan 2020 Salı, 02:00

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca yapılacağı duyurulan Salda Gölü Millet Bahçesi Projesi’ne birçok kesimden itirazlar gelirken ve açılmış davalar da halen sürüyor. Buna karşın gölün kıyısındaki halk plajı yanında ve Millet Bahçesi Projesi’nin bitişiğinde yer alan Gürcan ailesine ait kafe-restoran işletmesinde hummalı çalışmanın sürdüğü görüldü.

Bir önceki dönem AKP’den Yeşilova Belediyesi başkan adayı olarak seçime giren Yılmaz Gürcan’ın kardeşi Hasan Gürcan ve ailesine ait olduğu bilinen Akçeşme Tesisleri arazisinde süren çalışmada 70 kişilik bungalov, kamping tipi pansiyonun yapıldığı öne sürüldü.

Tesise, kaçak bölümleri ve inşaat taşmaları nedeniyle Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü ve Yeşilova Belediyesi’nce bilgilendirme yapılmış olduğu ve ceza yazılması gündeme gelmesine karşın araya AKP Burdur Milletvekili Bayram Özçelik’in girdiği ve tesisin tamamen yıkımının durdurulduğu belirtiliyor. Seçimle birlikte getirilen imar affı ile Gürcan ailesinin tesisleri yıkılmaktan kurtulurken Hasan Gürcan yakın çevresine, belediyeye cezalar dahil 800 bin liradan fazla bir bedel ödediğini söylediği konuşuluyor.