Butlan yönetiminin illere gönderdiği yazılar, olumsuz yanıtlar alıyor: Örgüt butlanı tanımıyor

CHP’de mahkeme kararıyla göreve gelen yönetim, her hafta yaptığı atamalarla parti örgütlerinde hakimiyeti sağlamaya çalışıyor. Buna karşın, başta il yönetimi görevden alınan iller olmak üzere, birçok il ve ilçeden butlan yönetiminin kararlarına tepkiler geliyor. Son olarak butlan yönetiminin eğitim alanında yaşanan sorunların yerinde tespiti için illere gönderdiği genelgeye Denizli’den “Seçilmiş genel başkanımız Özgür Özel ile uyum içerisinde çalışmalarımıza devam etmekteyiz” yanıtı geldi. Bazı ilçe örgütlerinden de benzer yanıtlar geldiği belirtilirken, bazılarının hiç yanıt vermediği öğrenildi.

ÖRGÜTLER HESAP ADI DEĞİŞTİRİYOR

İl başkanları, partinin içinde olduğu bu durumla ilgili “Örgütler butlan yönetimini kabul etmiyor. Bu sadece kurultay için imza veren 74 il başkanının söylediği bir şey değil. İl yönetimi görevden alınan yerlerde ilçe yönetimleri bildiriler paylaşıyor. Partililer binalarda nöbet tutuyor. Partinin devam eden danışma kurulu toplantılarında söz alan üyeler, butlanı istemediğini söylüyor. Örgüt bu yönetimi kabul etmiyor” dedi.

Partinin Ankara, İzmir, Afyonkarahisar, Samsun, Sinop, Sivas, Kocaeli, Rize ve Isparta il başkanlıkları da sosyal medyadaki hesap isimlerini “Özgür İl Başkanlığı” adıyla değiştirdi. Yine il ve ilçe bazındaki kadın ve gençlik kollarının bir kısmı da sosyal medya hesabı adını “Özgür” olarak değiştirdi. İl başkanları, böyle bir ortamda Eylül ayında başlanacak bir olağan kurultay takviminin kabul edilemez olacağını belirterek “Partiyi böyle oyalamaya gerek yok. Zaten Merkez Yönetim Kurulu toplandığı her hafta farklı bir ihraç yapıyor. Bizim şu an onlardan tek beklediğimiz yazı, olağanüstü kurultay yazısı” görüşünü paylaştı.

KURULTAYDA MHP ENDİŞESİ

Öte yandan; partinin seçilmiş yönetiminin gelecek hafta içinde olağanüstü kurultayın yapılması için mahkemeye başvurması ve çağrı heyeti talebinde bulunması bekleniyor. Ancak parti içinde bu senaryoya karşı da “Geçmişte MHP’nin çağrı heyetiyle yaptırdığı kurultaya benzer bir süreç yaşanabilir. Çağrı heyetinin yapacağı kurultayı iptal ettirecek bir mahkeme bulunabilir” endişesi dile getiriliyor. Bu kapsamda bazı il başkanları ve milletvekillerinin yeni parti ihtimaline daha sıcak baktığı görülüyor.