CHP'li isimden 'Yeni partinin ismi 'Yürüyüş' mü olacak?' sorusuna yanıt

Mahkemenin "mutlak butlan" kararıyla Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminin "atandığı" CHP'de yeni parti tartışmaları devam ediyor.

"BİZ KONGREMİZİ YAPAMAZSAK..."

Halk TV canlı yayınında yeni parti tartışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, "Kongre konusunda karar vermezse 26 Temmuz 2026'dan önce iki kurultay atlamış şekilde biz kongremizi yapamazsak, bu durumda CHP seçime giremeyecek. Bu riski alamayacağımıza göre, CHP gibi bir partinin seçime girme durumunu sarayın yargısının insafına da bırakamayacağımıza göre, bizim 26 Temmuz'dan önce yapılacak bir kurultay yoksa yeni bir yol açacağız, yeni bir yol bulacağız" dedi.

Bülbül, "Yeni parti olayı da erken bir genel seçimde riski olacağı için şu anda seçime girme yeterliliğini almış partiler konusunda da B, C, D planlarını uygulayacağız" ifadelerini kullandı.

YENİ PARTİNİN İSMİ "YÜRÜYÜŞ" MÜ?

"Yeni partinin adı ne olacak?" sorusuna Bülbül, "Yürüyüş olmayacak" cevabını verdi.

Bülbül, şunları söyledi:

"Biz seçilmiş genel başkanımız ve genel merkezimizin vermiş olduğu her türlü karara uyarız. Şu anda mutlak butlanla gelmiş CHP genel merkezinde tarih olarak mart ayından bahsediliyor. Düşünün eylül ayında kurultay sürecine başlayacaklarmış, daha kurultay takvimi de belli değil. Yani ipe un serecekler, kurultaya gitmeyecekler. Ne yapacaklar, ihraçlar devam edecekler."

MAHKEMEYE BAŞVURULACAK

Bülbül, tüzüğün 48. maddesine göre gerekli imzaların teslim edilmesinin ardından 45 gün içinde olağanüstü kurultayın yapılması gerektiğini belirterek, 29 Haziran Pazartesi günü hukuk mahkemesine başvuracaklarını açıkladı.

CHP'li Süleyman Bülbül, şunları ifade etti:

"Tüzüğün 48. maddesi açık, imzalar verildikten 45 gün içinde olağanüstü kongre yapılır deniyor. Bu açık ve net. Biz pazartesi günü hukuk mahkemesine başvuracağız, çağrı heyeti isteyeceğiz. Bu çağrı heyeti, imzaları genel merkezden isteyecek ve kongre konusunda karar verecek."