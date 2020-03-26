Dolarda son durum

İstanbul serbest piyasada dolar 6,4620 liradan, Avro 7,0560 liradan güne başladı.

AA
26 Mart 2020 Perşembe, 09:13

Kapalıçarşı'da 6,4600 liradan alınan dolar, 6,4620 liradan satılıyor. 7,0540 liradan alınan Avro'nun satış fiyatı ise 7,0560 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,4500 lira, Avro'nun satış fiyatı ise 6,9650 lira olmuştu.


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