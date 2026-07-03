Deniz Göktaş tutuklandı: Burak Erdoğan'ın ölümüne neden olduğu Sevim Tanürek dosyası yeniden gündem oldu

Komedyen Deniz Göktaş'ın stand-up gösterisinde yaptığı bir esprinin sosyal medyada gündem olması ve açılan soruşturma kapsamında gözaltına alınıp tutuklanmasının ardından, sanatçı Sevim Tanürek'in 1998'deki ölümü yeniden kamuoyunun gündemine taşındı.

Göktaş'ın Harbiye'de sergilediği stand-up gösterisinde, Ahmet Burak Erdoğan'ın karıştığı trafik kazasına değinen Göktaş'ın ifadeleri sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, eski olay ve dava süreci yeniden tartışılmaya başlandı.

SEVİM TANÜREK NASIL HAYATINI KAYBETTİ?

Türk Sanat Müziği sanatçısı Sevim Tanürek, 11 Mayıs 1998'de İstanbul Şişli'de yaya geçidinden geçerken bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Beş gün yoğun bakımda tedavi gören Tanürek, 16 Mayıs 1998'de yaşamını yitirdi. Aracı kullanan kişinin, dönemin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Ahmet Burak Erdoğan olduğu açıklandı. Olay, yıllar boyunca kamuoyunda tartışılmaya devam etti.

DAVA SÜRECİ YILLARCA TARTIŞILDI

Kazanın ardından açılan davada Ahmet Burak Erdoğan yargılandı. Yargılama sonunda mahkeme, bilirkişi raporlarını esas alarak sanık hakkında beraat kararı verdi. Ancak dava süreci ve bilirkişi değerlendirmeleri kamuoyunda uzun süre tartışma konusu oldu.

“DAVAYI KAPATMAK İÇİN ANLAŞMA TEKLİF EDİLDİ”

Milliyet'in 17 Ekim 1998 yılında yer alan haberine göre Ahmet Tanürek duruşma çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, kazadan sonra Erdoğan ailesinin kendilerini bir kez bile aramadığını, ancak avukatları aracılığıyla davayı kapatmak için anlaşma teklif ettiğini söyledi.

"EHLİYET DE SONRADAN DÜZENLENMİŞ"

Tanürek, kazaya ilişkin şunları söyledi:

“Erdoğan son model bir arabayla hızla eşime vurdu. Dr. Yunus Aydın, sürücü bu kadar hız yapmasaydı kazanın bir iki kırıkla atlatılabileceğini söylemişti. Zaten ehliyet de sonradan düzenlenmiş. Karakolda ehliyeti yoktu.”

“KONUYU UZATMAYIN, BAŞINIZA İŞ AÇARSINIZ”

Tanürek, olayın ardından polislerin kendilerine baskı yaptığını öne sürerek, “Olayın üzerine gittiğimizde polisler bize ‘Yanlış davranıyorsunuz. Konuyu uzatmayın, başınıza iş açarsınız’ dedi” ifadelerini kullandı.

Tayyip Erdoğan’ın kazadan bir hafta sonra oğlu ve eşiyle Japonya’ya gitmesini de eleştiren Tanürek ailesi, “Erdoğan Müslüman bir lider olarak hatalı davrandı. Oğlunu mükafatlandırır gibi tatile götürdü. Dönüşünde görüşebilmek için haftalarca uğraştık, ama randevu alamadık. Önceleri tüm masrafları karşılayacağını söylemesine karşın başsağlığına bile gelmedi. Erdoğan ailesinin ilgisizliğini anlayamadık” dedi.

İNCE, ERDOĞAN'A HATIRLATMIŞTI: 'AÇTIRMA AĞZIMI'

Muharrem İnce, 2018 yılında Tunceli mitinginde Erdoğan'a seslenerek şu ifadeleri kullanmıştı:

“Her gün bir şeyler söylüyor. Tam 20 sene öncesine gitmişler. Dershanelerde iki türlü öğretmen çalışır. Emekliler için prim ödenir ama hiçbir faydası yoktur onun. Emekliler o paranın kendisine verilmesini isterler. Erdoğan eski defterleri açma bak, açarım altında kalırsın. Dershanede 20 sene önce ceza kesilmiş. E ne olmuş? Sonra ödenmiş. İstersen gel bir de Sevim Tanürek cinayetini araştıralım. Açtırma ağzımı.”