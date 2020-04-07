Dolarda son durum

İstanbul serbest piyasada dolar 6,7600 liradan, Avro 7,3240 liradan güne başladı.

AA
07 Nisan 2020 Salı, 09:26

Serbest piyasada 6,7580 liradan alınan dolar, 6,7600 liradan satılıyor. 7,3220 liradan alınan Avro'nun satış fiyatı ise 7,3240 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,7690 lira, Avro'nun satış fiyatı ise 7,3060 lira olmuştu.


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