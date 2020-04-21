Dolarda son durum

İstanbul serbest piyasada dolar 6,9470 liradan, Avro 7,5320 liradan güne başladı.

AA
21 Nisan 2020 Salı, 09:38

Serbest piyasada 6,9450 liradan alınan dolar, 6,9470 liradan satılıyor. 7,5300 liradan alınan Avro’nun satış fiyatı ise 7,5320 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,9410 lira, Avro’nun satış fiyatı ise 7,5470 lira olmuştu.



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