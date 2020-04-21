Dolarda son durum
İstanbul serbest piyasada dolar 6,9470 liradan, Avro 7,5320 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 6,9450 liradan alınan dolar, 6,9470 liradan satılıyor.
7,5300 liradan alınan Avro’nun satış fiyatı ise 7,5320 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,9410 lira, Avro’nun satış fiyatı ise
7,5470 lira olmuştu.
Video Haberler
- Ozan Güven o tartışmaya ilişkin ilk kez konuştu!
- Engin Altay'dan Erdoğan'a çok sert sözler!
- Söz verdi: 23 Nisan bayramımızı mutlaka kutlayacağız
- Sosyal mesafede gelinen nokta! Adaya kaçıp yardım istedi
- Trump'tan gazeteciye koronavirüs çıkışı: Sesini alçalt!
- Otomobilin içinde kadına şiddet kamerada
- Sivaslı ailenin, evdeki 23 Nisan kutlaması gülümsetti
- Koronavirüsten sonra 'mor ekmek' satışları arttı
- Yasak tanımadılar! Bu görüntüler İstanbul'da kaydedildi
- Bebek Sahili'nde yasağa rağmen sabah sporuna çıktılar