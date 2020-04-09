Drogba bakın hangi golü unutmamış!
Fildişi Sahilli yıldız, Real Madrid maçını unutamıyor.
Galatasaray’ın dünyaca ünlü eski yıldızı Didier Drogba, geçmişe yönelik açıklamalar yaptı.
Drogba Chelsea başta olmak üzere birçok ünlü takımda oynamıştı, ancak unutamadığı bir golü Galatasaray forması ile atmış.
Drogba, "Kariyerimde birçok ölümsüz an yaşadım ancak Galatasaray'da oynarken Real Madrid maçında stattaki o atmosfer ve gol sonrası coşku benim için eşsizdi, hiçbir zaman unutmayacağım" dedi.
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