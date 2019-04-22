Dünya basını Kemal Kılıçdaroğlu'na linç girişimini nasıl gördü?

Dünya basını Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik linç girişimine internet sitelerinde geniş yer verdi. Dünyanın önde gelen birçok gazetesi Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın 31 Mart seçimlerine giden süreçte "CHP'yi teröristlerle işbirliği yapmakla suçladığını" hatırlattı.

T24'ün haberine göre Alman gazetesi Frankfurter Allgemeine (FAZ) saldırıların "arka planının belirsiz" olduğuna dikkat çekerken haberin devamında "Erdoğan , 31 Mart'ta yapılan seçimlerden önce CHP ile üç muhalefet partisini PKK ile çalışmak ile suçladı" ifadelerine yer verdi. ABD haber ajansı Associated Press de haberi benzer şekilde servis etti. Linç girişiminin PKK'liler tarafından öldürülen bir askerin cenazesinde meydana geldiğini hatırlatan AP, Erdoğan'ın 31 Mart'a giden süreçte "Yerel seçimleri bir beka sorunu olarak göstererek" ve "Muhalefet partilerini teröristlere benzeterek" "bölücü" bir seçim kampanyası yürüttüğünü yazdı. Euronews, haberinde Erdoğan'ın "CHP'nin belediye listelerinde teröristler var" açıklamalarına da yer verdi.

The Guardian ile Die Welt ise 31 Mart seçimlerinden sonra İstanbul'da meydana gelen sürece dikkat çekti. Almanya'nın önde gelen gazetelerinden Die Welt, "Skandalın, iktidardaki AKP ile CHP arasında şiddetli bir 'çatışma' aşamasını takip ettiğini" kaydetti. Die Welt ayrıca "İstanbul'un kaybının Erdoğan ve partisi için bir acı olduğunu, başkent Ankara'nın da kaybedilmesinin durumu daha da ağırlaştırdığını" anlattı.

France24, CHP'lilerin saldırıdan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu sorumlu tuttuğunu yazdı. Fransız basın organı, "CHP'nin Soylu'yu sorumlu tutmasının nedeninin valilere verdiği 'CHP'lileri şehit cenazelerine sokmayın emri' olduğunu" ifade etti.