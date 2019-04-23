Savunma Bakanı Akar: F-35 konusunda B planımız var

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Meclis'te düzenlenen resepsiyonda açıklamalarda bulundu.

Bakan Akar, "F-35 konusunda tabi ki B planımız var. Kısa orta uzun vadeli planlarımız var. Süreçte henüz kilitlenme yok. 4 pilotumuz halen uçuyor. 2 pilotumuz eğitime hazırlanıyor. 35-40 personelimizin eğitimi de sürüyor. Suriye konusunda ABD'nin bizim tezlerimize yaklastığını görüyoruz çünkü bizim tezlerimiz makul" dedi.

Akar, yeni askerlik sistemi hakkında ise, "Çalışmalarımız tamamlanmak üzere. Kısa süre kaldı" ifadelerini kullandı.