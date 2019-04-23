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Savunma Bakanı Akar: F-35 konusunda B planımız var

Akar, "F-35 konusunda tabi ki B planımız var. Kısa orta uzun vadeli planlarımız var. Süreçte henüz kilitlenme yok" şeklinde konuştu.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 23 Nisan 2019 Salı, 20:07

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Meclis'te düzenlenen resepsiyonda açıklamalarda bulundu.

Bakan Akar, "F-35 konusunda tabi ki B planımız var. Kısa orta uzun vadeli planlarımız var. Süreçte henüz kilitlenme yok. 4 pilotumuz halen uçuyor. 2 pilotumuz eğitime hazırlanıyor. 35-40 personelimizin eğitimi de sürüyor. Suriye konusunda ABD'nin bizim tezlerimize yaklastığını görüyoruz çünkü bizim tezlerimiz makul" dedi.

Akar, yeni askerlik sistemi hakkında ise, "Çalışmalarımız tamamlanmak üzere. Kısa süre kaldı" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet İMECESİ

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