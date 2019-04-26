Sri Lanka’nın Kalmunei şehrinde 3 yeni patlama meydana geldi

Yerel medya, Sri Lanka’nın doğusunda yer alan Sainthamaruthu bölgesindeki Kalmunai şehrinde polisin bir binaya yaptığı arama operasyonu sırasında polis ile silahlı bir grup arasında çatışma çıktığını duyurdu. Baskın yapılan binanın ‘çelik yelek üretimi’ yapılan bir işletme olduğu belirtildi.

OPERASYON SIRASINDA 3 PATLAMA

Sri Lanka yerel basını polise dayandırdığı haberlerinde ülkenin Kalmunei şehrinde polis operasyonu sırasında 3 yeni patlama meydana geldiği duyurdu.

Yerel basın ayrıca polisin tedbir amaçlı bölgede sokağa çıkma yasağı uygulamaya başladığını belirtti.

Sri Lanka'da geçtiğimiz günlerde ülkedeki çeşitli otel ve kiliselere düzenlenen saldırılarda 253 kişi hayatını kaybetti, 400'den fazla kişi de yaralandı. Saldırıyı terör örgütü IŞİD üstlendi. Saldırılar sonrasında ülkede olağanüstü hal ilan edildi.