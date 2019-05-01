Kapat
A+ A-

'Siyah Blok' Paris'te... Kan aktı

Kendilerine 'Siyah Blok' diyen grubun salı günü yaptığ ıçağrının ardından Paris’te 1 Mayıs kutlamalarında olaylar çıktı. Polislerle eylemciler arasında yaşanan çatışmalarda yaralananlar oldu. 200'ye yakın kişi gözaltına alındı.
Süleyman Tosunoğlu / Paris
Yayınlanma tarihi: 1 Mayıs 2019 Çarşamba, 16:08

Paris’teki 1 Mayıs kutlamalarında polislerle kendilerini Siyah Blok diye adlandırılan radikal grup arasında çatışmalar yaşandı. Siyah Blok, geçen hafta “Paris’te Bir Kıyamet Günü” adı altında eylem yapacaklarını bildirmişlerdi.

7400 polisin görev yaptığı Paris’in çeşitli yerlerinde yüzlerini siyah bezle kapatan yaklaşık 1500 kişilik grup önce dükkanlara ardından polislere saldırdı. Montparnasse Caddesi üzerinde bulunan polis araçları da saldırganların hedefleri arasında yer aldı. Polislerin karşılık vermesinin ardından çıkan çatışmalarda yaralananlar oldu. Polisin göz yaşartıcı gazla olayları püskürtmesinden sonra 200'e yakın Siyah Blok eylemcisi gözaltına alındı.

Fransa’da başlayan Sarı Yelekliler eylemcileri de 1 Mayıs’ta sokaklara indi. Sarı Yelekliler ülkenin dört bir yanında sendikalarla 1 Mayıs'ı kutladı.

Cumhuriyet İMECESİ

En Çok...

okunanlar

yorumlananlar

beğenilenler