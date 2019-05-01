'Siyah Blok' Paris'te... Kan aktı

Paris’teki 1 Mayıs kutlamalarında polislerle kendilerini Siyah Blok diye adlandırılan radikal grup arasında çatışmalar yaşandı. Siyah Blok, geçen hafta “Paris’te Bir Kıyamet Günü” adı altında eylem yapacaklarını bildirmişlerdi.

7400 polisin görev yaptığı Paris’in çeşitli yerlerinde yüzlerini siyah bezle kapatan yaklaşık 1500 kişilik grup önce dükkanlara ardından polislere saldırdı. Montparnasse Caddesi üzerinde bulunan polis araçları da saldırganların hedefleri arasında yer aldı. Polislerin karşılık vermesinin ardından çıkan çatışmalarda yaralananlar oldu. Polisin göz yaşartıcı gazla olayları püskürtmesinden sonra 200'e yakın Siyah Blok eylemcisi gözaltına alındı.

Fransa’da başlayan Sarı Yelekliler eylemcileri de 1 Mayıs’ta sokaklara indi. Sarı Yelekliler ülkenin dört bir yanında sendikalarla 1 Mayıs'ı kutladı.