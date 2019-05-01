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Fotoğraflarla: Dünyada 1 Mayıs kutlamaları

1 Mayıs İşçi Bayramı, Rusya'dan Güney Afrika'ya dünyanın birçok ülkesinde coşkuyla kutlandı. Fransa'da ise polisle göstericiler arasında çatışmalar çıktı. Paris'teki gösteride polis müdahalesi sonucu en az 160 kişinin gözaltına alındığı bildiriliyor.
BBC Türkçe
Yayınlanma tarihi: 1 Mayıs 2019 Çarşamba, 18:34

1 Mayıs İşçi Bayramı, Rusya'dan Güney Afrika'ya dünyanın birçok ülkesinde coşkuyla kutlandı.

Rusya'nın birçok kentinde 1 Mayıs kutlamaları düzenlendi. En büyük gösteri Moskova'da Kızıl Meydan'da oldu.

Moskova 1 Mayıs Getty Images 1 Mayıs MoskovaGetty Images

Endonezya'nın başkenti Cakarta'da büyük bir yürüyüş yapıldı.

1 Mayıs EndonezyaAFPCakarta - Endonezya

Cakarta'da zaman zaman göstericilerle polis arasında gerginlikler yaşandı.

EndonezyaAFP

Hong Kong'daki gösterilerde "Köle değil, işçiyiz" denilerek göçmen işçilerin sorunlarına dikkat çekildi.

Hong Kong 1 MayısGetty Images

Fransa'da ise polisle göstericiler arasında çatışmalar çıktı. Paris'teki gösteride polis müdahalesi sonucu en az 160 kişinin gözaltına alındığı bildiriliyor.

Strasburg 1 Mayıs AFP Paris 1 Mayıs Getty Images StrasbourgAFPStrasbourg - Fransa

Güney Afrika'nın Durban kentinde sendikalar 1 Mayıs nedeniyle gösteri düzenledi.

DurbanGetty Images

Pakistan'ın Lahor kentinde düzenlenen gösterilere kadınların yoğun katılımı dikkat çekti. Lahor'da da "Köle değil, işçiyiz" sloganları dikkat çekti.

Pakistani labour union workers hold placards and shout slogans as they march during a May Day rallyAFP

Almanya'da 1 Mayıs festival havasında kutlandı.

Members of the 'D"Leonhardstoana' costume group wear traditional dresses as they dance during the maypole festival in southern Germany Getty Images 1 Mayıs HamburgGetty ImagesHamburg - Almanya

Bangladeş'in başkenti Dakka'da ise tekstil işçileri de gösterilere katıldı. Ana slogan, "Esnek çalışmaya son!" oldu.

Dakka - Bangladeş Getty Images Dakka - Bangladeş 1 Mayıs DakkaGetty ImagesDakka - Bangladeş

İspanya'nın başkenti Madrid'deki 1 Mayıs gösterileri, "Mücadele devam ediyor... Haklar, Eşitlik, Uyum... Önce İnsan" yazılı pankartlar taşındı.

MadridGetty Images

Filipinler'in başkenti Manila'da 1 Mayıs yürüyüşü aynı zamanda Devlet Başkanı Duterte'ye karşı protesto gösterilerine dönüştü.

Manila - FilipinlerGetty Images

İtalya'nın Torino kentinde de polis ile göstericiler arasında gergin anlar yaşandı.

Torino - İtalyaGetty Images

Ukrayna'nın Lugansk şehrinde de 1 Mayıs gösterilerine çok sayıda kişi katıldı.

Lugansk 1 MayısGetty Images

Ramallah - Batı Şeria'da 1 Mayıs yürüyüşü...

RamallahGetty Images

Londra'daki 1 Mayıs yürüyüşü ise Trafalgar Meydanı'nda sona erdi.

Dünyada 1 Mayıs kutlamaları

Cumhuriyet İMECESİ

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