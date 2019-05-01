Fotoğraflarla: Dünyada 1 Mayıs kutlamaları

1 Mayıs İşçi Bayramı, Rusya'dan Güney Afrika'ya dünyanın birçok ülkesinde coşkuyla kutlandı.
Rusya'nın birçok kentinde 1 Mayıs kutlamaları düzenlendi. En büyük gösteri Moskova'da Kızıl Meydan'da oldu.
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Endonezya'nın başkenti Cakarta'da büyük bir yürüyüş yapıldı.
AFPCakarta - Endonezya
Cakarta'da zaman zaman göstericilerle polis arasında gerginlikler yaşandı.
AFP
Hong Kong'daki gösterilerde "Köle değil, işçiyiz" denilerek göçmen işçilerin sorunlarına dikkat çekildi.
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Fransa'da ise polisle göstericiler arasında çatışmalar çıktı. Paris'teki gösteride polis müdahalesi sonucu en az 160 kişinin gözaltına alındığı bildiriliyor.
AFP Getty Images AFPStrasbourg - Fransa
Güney Afrika'nın Durban kentinde sendikalar 1 Mayıs nedeniyle gösteri düzenledi.
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Pakistan'ın Lahor kentinde düzenlenen gösterilere kadınların yoğun katılımı dikkat çekti. Lahor'da da "Köle değil, işçiyiz" sloganları dikkat çekti.
AFP
Almanya'da 1 Mayıs festival havasında kutlandı.
Getty Images Getty ImagesHamburg - Almanya
Bangladeş'in başkenti Dakka'da ise tekstil işçileri de gösterilere katıldı. Ana slogan, "Esnek çalışmaya son!" oldu.
Getty Images Dakka - Bangladeş Getty ImagesDakka - Bangladeş
İspanya'nın başkenti Madrid'deki 1 Mayıs gösterileri, "Mücadele devam ediyor... Haklar, Eşitlik, Uyum... Önce İnsan" yazılı pankartlar taşındı.
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Filipinler'in başkenti Manila'da 1 Mayıs yürüyüşü aynı zamanda Devlet Başkanı Duterte'ye karşı protesto gösterilerine dönüştü.
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İtalya'nın Torino kentinde de polis ile göstericiler arasında gergin anlar yaşandı.
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Ukrayna'nın Lugansk şehrinde de 1 Mayıs gösterilerine çok sayıda kişi katıldı.
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Ramallah - Batı Şeria'da 1 Mayıs yürüyüşü...
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Londra'daki 1 Mayıs yürüyüşü ise Trafalgar Meydanı'nda sona erdi.
Dünyada 1 Mayıs kutlamaları