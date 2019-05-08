ABD, Çin ürünlerine yönelik tarifeleri yüzde 25'e yükseltti

ABD ile Çin arasında karşılıklı ticari yaptırımlar üzerinden devam eden ticaret savaşında yeni bir adım atıldı. ABD, 200 milyar dolarlık Çin ürünündeki yüzde 10'luk tarife oranını yüzde 25'e çıkardı.

ÇİN BAŞBAKAN YARDIMCISI ABD'YE GİDİYOR

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, Çin başbakan yardımcısının anlaşma yapmak için Washington'a geleceğini bildirdi. Twitter hesabı üzerinden bir paylaşımda bulunarak "Tarifelerden gelecek yılda 100 milyar doların üzerinde para ile mutlu olurum" ifadelerini kullandı.