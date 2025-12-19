Son Dakika... ICRYPEX'in sahibi Gökalp İçer'e müebbet hapis istemi!

ICRYPEX Başkanı Gökalp İçer için “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama” ve “Kadına Karşı Olası Kastla Öldürme” suçlarından müebbet hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

NE OLMUŞTU?

Kripto para borsası ICRYPEX’in Yönetim Kurulu Başkanı Gökalp İçer hakkında, “uyuşturucu temin etmek” ve “kasten öldürmeye teşebbüs” suçlamalarıyla soruşturma başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında İçer gözaltına alındı.

Soruşturmanın, 14 Temmuz’da G.Ç. isimli kadının uyuşturucu kullanımı nedeniyle hastaneye kaldırılmasıyla başladığı öğrenildi. Yoğun bakıma alınan G.Ç., tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Başsavcılık, mağdur G.Ç.’ye uyuşturucu madde temin ederek kullanmasını sağladığı iddiasıyla Gökalp İçer hakkında işlem başlattı. Bu kapsamda 27 Temmuz’da gözaltına alınan İçer, İstanbul Adliyesi’ndeki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edildi.

Savcılıkta ifadesi alınan İçer, tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

MAL VARLIĞINA DA EL KONULDU

Öte yandan İstanbul başsavcılığı ‘suç örgütlerinin suçtan elde ettikleri gelirleri döviz veya kripto varlıklara dönüştürerek finansal sisteme soktuğu’ iddiasıyla Icrypex Kripto Varlık Alım Satım Platformu A.Ş. hakkında 30 Temmuz 2025’te adli işlem yaptı.

Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun (MASAK) hazırladığı rapor üzerine Gökalp İçer ve Icrypex A.Ş.’ye ait banka hesapları, elektronik para kuruluşları nezdindeki varlıkları, araçları, taşınmazları ve şirket ortaklık paylarına el konuldu.