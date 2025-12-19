İddia: Erdoğan 'Beni kandırdınız' diye partililere kızdı

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın EYT konusunda partililere 'Beni kandırdınız' diyerek kızdığı öne sürüldü.

Gazeteci Nuray Babacan Nefes gazetesindeki yazısında AKP yöneticileri ve milletvekillerinin katıldığı bir toplantıda yaşananlara dair iddiaları yazdı.

Babacan, toplantıda EYT konusu açıldığında neredeyse herkesin düzenlemeden ve ortaya çıkan sonuçlardan şikâyet ettiğini yazdı.

"CUMHURBAŞKANI 'BENİ KANDIRDINIZ' DİYE KIZDI"

Babacan, toplantı sırasında söz alan bir AKP'linin şunları söylediğini yazdı:

"Sorumluluğu kime atıyoruz? Bunu biz yapmadık mı? 'Bizi zorladılar' gibi bir savunma yapamayız. EYT düzenlemesinin hata olacağını o dönem söyleyenlerin sözleri dikkate alınmadı. Bununla da kalmadı, Cumhurbaşkanını eksik ve yanlış bilgiler verildi. 'Bu düzenlemenin yıllık maliyeti 25 milyar lira' dendi. 300 milyar lira olduğu ortaya çıkınca Cumhurbaşkanı ‘beni kandırdınız’ diye kızdı. Maliyetin sürekli katlanarak artacağını ve devam edeceğini söyleyenler dikkate alınmadı…"