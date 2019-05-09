Denver'da sihirli mantar kullanımı artık 'serbest'

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ABD'nin Denver kenti, hayal gördüren (psikedelik) mantar türünün kullanımını suç saymaktan çıkaran ilk ABD kenti oldu.

Salı günü yapılan halk oylamasında yüzde 50.6 ile "sihirli mantar" kullanımına izin çıktı.

Oylamanın ardından sihirli mantar (magic mushroom) teknik olarak yasadışı sayılmaya devam edecek ancak bireysel kullanımı ve bulundurma üzerindeki kısıtlamalar ciddi oranda azaltılacak.

Polislere sihirli mantar kullanıcılarını en düşük öncelik olarak işleme almaları ve cezai işlem uygulamama talimatı verilecek.

Colorado eyaletinde bulunan Denver, 2005 yılında da marihuana kullanımını suç olmaktan çıkarmış, ardından eyalet genelinde de benzer bir yasa geçirilmişti.

Sihirli mantar nedir?

İçinde psilosibin denen psikedelik (saykodelik, psychedelic) maddenin bulunduğu mantarlara sihirli mantar adı veriliyor.

İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi sihirli mantaları "dünyayı farklı, garip bir şekilde görüp, duyup, deneyimlemeye neden olan halüsinojen bir madde" olarak tanımlıyor.

Batılılar sihirli mantarları 1950'lerde eğlence amaçlı kullanmaya başladı ancak Orta Amerika gibi yerlerde çok uzun zamandır özellikle dini ritüellerde kullanılıyor.

ABD federal yasaları psilosibini, eroin, LSD gibi yasadışı uyuşturucu maddeler arasında kabul ediyor. Federal hükümet, psilosibinin yüksek derecede bağımlılık yaptığını ve hiçbir medikal değeri olmadığını savunuyor.

İngiltere'de de 2005'ten bu yana A Sınıfı uyuşturucular arasında sayılan sihirli mantarlar, birçok diğer ülkede de yasak.

Denver neden yasak kapsamından çıkardı?

Sihirli mantarların kullanımının serbest bırakılmasını savunanlar bazı mantarların küme tipi başağrısı, travma sonrası stres bozukluğu ve obsesif kompulsif bozukluk tedavilerinde etkili olduğunu iddia ediyor.

İngiltere'de 2016 yılında yapılan bir araştırma sihirli mantarlardaki halüsinojen maddenin, tedavi edilemez boyuttaki bazı depresyon hastalarında etkili olduğunu göstermişti.

Denver'da yeni uygulama nasıl olacak?

Referandumda çıkan karar sonrası Denver'da polisler artık bireysel kullanım için sihirli mantar bulunduran 21 yaş üstü kişilere cezai işlem uygulamak için kaynak harcayamayacak.

Ancak bu psilosibinin artık yasal olduğu ve marihuana satan yasal yerlerde satılabileceği anlamına gelmiyor.

Denver bölge savcısı Beth McCann, oylamadan önce yaptığı açıklamada bu adıma karşı olduğunu ve oylamadan sihirli mantarın serbest bırakılması sonucunun çıkması halinde, mantarın etkilerini araştıran yeni bir çalışma grubu kurulmasını destekleyeceğini belirtmişti.

Denver Belediye Başkanı Michael Hancock da kısıtlamaların kaldırılmasına karşı çıkanlar arasındaydı.

Sihirli mantarların suç sayılmaktan çıkarılmasını savunan kampanyanın başındaki Kevin Matthews ise, Denver Post'a yaptığı açıklamada "Bütün zorluklara rağmen başardık. Küçük ama kararlı ve tutkulu bir grubun değişim yaratmak için biraraya gelmesiyle neler yapabileceğini gösterdik. Hiç kimse mantar kullandığı için hapse girmemeli, işini, çocuklarını ya da vatandaşlık haklarını kaybetmemeli. Gözaltına alınmak, çok az ve kolayca yönetilebilir bir risk olan mantar için çok büyük bir ceza." dedi.