Türk mühendis bombalı saldırıda yaşamını yitirdi

Somali’de Türk mühendisin aracına konulan bomba patladı. Ağır yaralan mühendis, kaldırıldığı hastenede hayatını kaybetti.
DHA
Yayınlanma tarihi: 12 Mayıs 2019 Pazar, 16:46
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Edinilen bilgiye göre, Başkent Mogadişu’da meydana gelen olayda Türk mühendisin aracına konulan bomba, mühendisin aracına bindiği sırada infilak etti. Yaralı olarak, Mogadişu’da bulunan Türkiye Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Türk mühendisi hayatını kaybetti.
Somali emniyeti saldırıya dair araştırma başlattı; Türkiye’nin Mogadişu Büyükelçiliği de süreci yakından takip ediyor.

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