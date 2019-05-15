Interpol eski başkanı Meng Hongwei'nin eşi Fransa'ya iltica etti

Interpol'ün eski başkanı olan ve Çin'de tutuklanan Meng Hongwei'nin eşi Grace Meng'in avukatı, Grace Meng'in Fransa'ya yaptığı iltica talebinin kabul edildiğini duyurdu.

Çin'de eylül ayında gözaltına alınan eski Interpol Başkanı Meng Hongwei'nin eşi Grace Meng'in geçtiğimiz aylarda Fransa'dan sığınma talebinde bulunduğu bildirilmişti.

Grace Meng, France Inter radyosuna yaptığı açıklamada, kaçırılmaktan korktuğunu belirterek, "Tuhaf telefonlar alıyorum. Arabama bile hasar verildi." demişti.

Çinli bir kadın ile erkeğin kendisini kaldığı otele kadar takip ettiklerini de dile getiren Meng, güvenlik sebebiyle basına yüzünü göstermiyor.

Interpol'den geçen ekim başında yapılan açıklamada, Interpol Başkanı seçilmeden önce Çin Komünist Partisi'nde önemli görevler üstlenen Meng Hongwei'nin ülkesini ziyaret etmek üzere 29 Eylül'de Fransa'dan ayrıldığı ve bu tarihten beri kendisinden haber alınamadığı bildirilmişti.

Çin Komünist Partisi Merkezi Disiplin ve Denetleme Komisyonu birkaç gün sonra Çin Kamu Güvenliği Bakan Yardımcısı da olan Meng hakkında yasaları ihlal ettiği şüphesiyle soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.