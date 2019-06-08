Hollanda bu olayı konuşuyor! Genç kızla ilgili şoke eden gerçek

Uluslararası medyada cinsel istismara uğradığı belirtilen Noa Pothoven isimli 17 yaşındaki genç kızın, ötanazi programına başvurarak yaşamına son verdiği haberleri yer aldı. Bunun üzerine Pothoven'in Hollanda’da ötanazi yasaları doğrultusunda hizmet veren Levenseinde Kliniği’ne ötanazi olup olamayacağı konusunda danıştığı ve reddedildiği klinik tarafından kamuoyuna duyuruldu.

Klinik açıklama yaptı

Genç kızın ölümünün ötanazi aracılığı ile olduğu haberlerinin yayılmasıyla birlikte Levenseinde Kliniği internet sitesinde Pathoven'in ötanazi ile değil, yeme ve içme faaliyetlerine son vererek yaşamını yitirdiği açıklamasını yaptı.



Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Dünyanın farklı yerlerinden insanlar, 17 yaşındaki Noa Pothoven’in ölümü ile ilgili bize ulaştı. Gizlilik kuralları sebebiyle bu konuda herhangi bir açıklama yapamamaktayız.



Konuyla ilgili yabancı medyada yer alan yanlış haberlere son vermek adına Noa’nın arkadaşlarının bu öğleden sonra vermiş olduğu bilgiye dikkat çekmek isteriz:



Noa Pothoven ötanazi sebebi ile ölmedi. Çektiği acıya son vermek için yeme ve içme faaliyetlerini durdurdu.



Levenseinde Kliniği, yalnızca ötanazi durumlarıyla ilgileniyor ve bunu Hollanda yasalarının dışına çıkmadan yapıyor.