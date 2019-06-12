Rusya: İdlib bölgesinde ateşkes sağlandı

Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkanı Tuğgeneral Kupçişin, bugünkü basın brifinginde, “Rusya tarafının girişimiyle Rusya ve Türkiye’nin arabuluculuğunda İdlib gerilimi azaltma bölgesinin genelinde 12 Haziran saat 00.00 itibariyle tam ateşkesle ilgili anlaşmaya varıldı” diye açıkladı.

Sputnik'te yer alan habere göre, anlaşma sağlandıktan sonra militanlar tarafından açılan ateş sayısında önemli azalmanın gözlemlendiğini dile getiren Merkez Başkanı, son 24 saatte sadece Hama bölgesinde 2 ateşkes ihlalinin saptandığını aktardı.

Kupçişin, Suriye hükümet güçlerinin ateşkes anlaşmasına uygun olarak açılan ateşe karşılık vermediğini kaydetti.