ABD'den açıklama: İzin vermeyeceğiz

El Hurra kanalına konuşan Pahon, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 füze savunma sistemi satın alımı ve bu satışın Türk-Amerikan ilişkilerinde yarattığı gerilimle ilgili bir soruyu da yanıtladı.

Amerika’nın Sesi’nin aktardığı habere göre; Pahon, “Moskova'nın birinci hedefi, onlar açısından en büyük hediye NATO ittifakında çatlaklar yaratmak ama böyle bir şey olmayacak” ifadesini kullandı.

Pentagon sözcüsü, “S-400 anlaşması ve bunun F-35 savaş uçakları programına etkileri konusunda, Türkiye-ABD-NATO ilişkisinin geneline ve bu ilişkinin ne kadar büyük ve katmanlı olduğuna bakmak lazım. ABD Türkiye’ye kilit bir stratejik müttefik olarak çok değer veriyor. Tatbikatlara, onların kuvvetleriyle birlikte çalışma kapasitemizi artırmak için çalışmaya devam ediyoruz. Bu ilişkinin derinliğine bakmak lazım. Moskova ise (Türkiye-ABD arasında S-400 konusunda yaşanan) bölünmeyi kullanarak bu çok derin ilişkiye zarar vermeye çalışıyor” diye konuştu.

“TÜRKİYE İLE 70 YILDIR MÜTTEFİKİZ”

ABD ve Türkiye arasındaki ilişkinin bundan sonra da devam edeceğini vurgulayan Pahon, “Biz Türkiye’yle neredeyse 70 yıldır müttefikiz. Zor zamanlardan geçtik, bu olacak. Tabii ki Türkiye’nin S-400 alımından vazgeçmesini, S-400'ü satın almamasını ve Patriot’lar gibi NATO'yla uyumlu bir sistemi almasını isteriz” dedi.

Pahon, bu konuda Türk yetkililerle görüşmelerini hâlâ sürdürdüklerini belirterek, ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan'ın bu hafta Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’la görüştüğünü hatırlattı. Sözcü Pahon, “İki ülke askeri ilişkilerinin çok önemli olduğunu ve bunu devam etmesini istediklerini tekrar vurguladılar” dedi. Pentagon sözcüsü, iki bakanın NATO savunma bakanları toplantısında yüz yüze görüşmeyi planladığını da kaydetti.

Pentagon Sözcüsü Eric Pahon, S-400 meselesiyle ilgili olarak, “Moskova bu ilişkilerde (Türkiye-ABD) çatlak yaratmaya çalışıyor ama biz bunun olmasına izin vermeyeceğiz” diye konuştu.