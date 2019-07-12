S-400'ler Türkiye'de...ABD'den ilk açıklama

ABD Savunma Bakanı Vekili Mark Esper, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alımına değinerek, F-35 savaş uçaklarında pozisyonlarının değişmediğini ve gün içerisinde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile görüşeceğini belirtti.

Özbekistan Savunma Bakanı Bakhodir Kurbanov ile Pentagon'da bir araya gelen Savunma Bakanı Vekili Esper, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alımını değerlendirdi.

Esper, S-400'lerin Türkiye'ye teslimatının başladığından haberleri olduğunu belirterek, "F-35'ler konusunda pozisyonumuz değişmedi. Bugün öğleden sonra (ABD saati ile) Türk mevkidaşım Bakan Akar ile görüşeceğim. Bu görüşmeden sonra daha detaylı bilgi verebilirim." ifadelerini kullandı.

Bakan Akar, ABD Savunma Bakan Vekili ile görüşecek

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Vekili Mark Esper ile telefonda görüşecek.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Bakan Akar, Esper ile akşam saatlerinde telefonda görüşme gerçekleştirecek.