Dünyadaki bilinen en genç korona kurbanı Rachel '2 saat içinde fenalaşarak yaşamını yitirdi'

01 Nisan 2020 Çarşamba, 13:37

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Belçika'nın Ghent kentinde yaşayan 12 yaşındaki Rachel adlı kız çocuğu, dünya genelinde koronavirüs nedeniyle yaşamını yitiren en genç kurban oldu.

Sağlıklı bir çocuk olduğu belirtilen ve kalıcı rahatsızlığı bulunmayan Rachel'in, sadece 2 saat içinde fenalaşarak, hayatını kaybettiği belirtildi.

Belçika makamları, ambulans servisinin kız çocuğuna müdahale etmediği yönündeki iddiaları araştırıyor.

Ghent'te 30 yıldır yaşayan Gana kökenli bir ailenin çocuğu olan 12 yaşındaki Rachel, 3 gün önce rahatsızlanınca, annesi tarafından aile hekimine götürüldü.

Aile hekimi, muayene sonrası korkulacak bir durum olmadığını belirterek, kız çocuğunu eve gönderdi.

Ailesi tarafından bakılan Rachel, kısa sürede kendine geldi. Yeme, içmesi düzeldi.

Kardeşleri ile birlikte televizyon izleyip, oyun oynadı. Ancak Pazartesi günü Rachel, aniden rahatsızlandı.

Rachel'in ateşinin hızla yükselmesi üzerine paniğe kapılan ailesi, otomobilleri olmadığı için, ambulans çağırmak için acil servis numarasını aradı.

Niuewsblad gazetesine göre, çağrı merkezindeki görevli, panikle bağrışan insanlarla anlaşamadı.

Çağrı merkezinden istedikleri yardımı alamayan aile, komşularının aracıyla Rachel'i hastaneye ulaştırdı. Ancak durumu daha da kötüleşen kız çocuğu kurtarılamadı ve rahatsızlığın başlamasından yaklaşık 2 saat sonra yaşamını yitirdi.

Birçok Avrupa ülkesinde olduğu gibi Belçika'da da, Acil durum merkezinin, sabit ya da mobil telefonlardan hapılan çağrılarda, arayan numaranın yerini saptayarak ambulans ya da polis ekibi göndermesi gerekiyor. İçişleri Bakanlığı, Rachel'in bulunduğu konumun tespit edilip neden ambulans gönderilmediğine ilişkin soruşturma başlattı.

Çocuklar neden koronavirüsten ölüyor?

Belçikalı uzmanlar, küçük yaştaki çocukların neden koronavirüs yüzünden öldüğü sorusuna yanıt bulmaya çalışıyor.

Başlarda sadece yaşlı ve sağlık açısından savunmasız kişilerin ölğm oranının yüksek olduğu inancı yaygınken, artık koronavirüsün her yaş grubu için ciddi tehdit oluşturduğu belirtiliyor.

Koronavirüs hastası 86 yaşında biri iyileşirken, 12 yaşındaki çocuğun neden hayatını kaybettiği, bilim insanları için hala bir sır. Ghent Üniversitesi insan genetiği uzmanı Prof. Dr. Bruce Poppe'ye göre, en büyük etken bağışıklık sistemi.

İnsanlar, enfeksiyonlara farklı tepkileri veriyor. Hücre yapısında belirli proteinlerin daha az olduğu insanlar, bazı hastalıklara karşı daha duyarlı.

Prof. Dr. Poppe, buna 1930 yılında Almanya'da yaşanan "Lübeck felaketini" örnek gösteriyor. Yeni doğan 251 çocuğa yapılan tüberküloz aşılarına, gerçek mikrop bulaşması sonucu 77 bebeğin öldüğü olayda, 127 benek hastalanıp, iyileşmiş, 47'si ise, hiç etkilenmemişti.

Belçikalı profesör, genetik profilde koronavirüs duyarlılığını belirlemenin mümkün olduğunu ancak bunun uzun zaman alacağını söyledi.