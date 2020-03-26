Eczacılar, Sağlık Bakanlığı'na seslendi
İstanbul Eczacı Odası, çalışanlarının ve hastaların salgından daha fazla etkilenmesini önlemek amacıyla Sağlık Bakanlığına'na yazı yazarak taleplerini iletti.
İstanbul Eczacılar Odası, Sağlık Bakanlığı'nda yazdığı yazıda meslektaşları ve çalışankları için profilaktik tedavi, koruyucu ekipman ve ayaktan koronavirüs reçetelerinde yer alan ilaçlara erişim sağlanmasını istedi. Oda ayrıca eczanerde düzenli olarak dezenfenfekte edilmesini acil bir konu olarak görülmesini istedi.
İstanbul Eczacı Odası'ndan iBakanlığa yazılan yazı şöyle;
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