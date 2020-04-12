Eczacılardan çağrı: Mecbur değilseniz gelmeyin
Salgınla mücadelede riskli meslek grupları arasında yer alan eczacılar, ücretsiz maske için yurttaşların eczanelere akın etmesinden dolayı tedirgin.
İstanbul’da 9 eczacı ve eczacının yanında çalışan 15- 16
kişinin koronavirüse yakalandığını belirten İstanbul Eczacı Odası Başkanı Zafer
Cenap Sarıalioğlu, “Vatandaştan şunu istiyoruz. Size ‘Sağlık Bakanlığı’ndan
maskenizi gidin alın mesajı gelmediği sürece’ lütfen eczaneye gitmeyin. Bu
hayatınızı da riske atacak bir yoğunluğa sebep olacaktır” diye konuştu.
Eczanelerin, hastanelerin ardından en riskli ikinci yer
olduğunu söyledi. Sarıalioğlu, “Mecbur kalmadıkça eczaneye gelmeyin” dedi.
Eczane içlerinde sosyal mesafe için çizgilerinin çekildiğini
ve buna uyulması gerektiğini kaydeden Sarıalioğlu, “Önlemlerimizi ilk günden
beri almamıza karşın 20 eczanemiz bu durumdan etkilendi. Oda olarak geçen
günlerce eczacılara ve çalışanlara tulum, siperlik alarak dağıttık. Ama bütçe
olarak bunu sürdürmemiz mümkün değil. Sağlık Bakanlığı’ndan talepte bulunduk”
değerlendirmesini yaptı.
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