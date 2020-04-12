Eczacılardan çağrı: Mecbur değilseniz gelmeyin

12 Nisan 2020 Pazar, 06:00

İstanbul’da 9 eczacı ve eczacının yanında çalışan 15- 16 kişinin koronavirüse yakalandığını belirten İstanbul Eczacı Odası Başkanı Zafer Cenap Sarıalioğlu, “Vatandaştan şunu istiyoruz. Size ‘Sağlık Bakanlığı’ndan maskenizi gidin alın mesajı gelmediği sürece’ lütfen eczaneye gitmeyin. Bu hayatınızı da riske atacak bir yoğunluğa sebep olacaktır” diye konuştu.

Eczanelerin, hastanelerin ardından en riskli ikinci yer olduğunu söyledi. Sarıalioğlu, “Mecbur kalmadıkça eczaneye gelmeyin” dedi.

Eczane içlerinde sosyal mesafe için çizgilerinin çekildiğini ve buna uyulması gerektiğini kaydeden Sarıalioğlu, “Önlemlerimizi ilk günden beri almamıza karşın 20 eczanemiz bu durumdan etkilendi. Oda olarak geçen günlerce eczacılara ve çalışanlara tulum, siperlik alarak dağıttık. Ama bütçe olarak bunu sürdürmemiz mümkün değil. Sağlık Bakanlığı’ndan talepte bulunduk” değerlendirmesini yaptı.