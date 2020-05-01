Efes Selçuk'ta emekçiler omuz omuza

01 Mayıs 2020 Cuma, 13:24

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kapsayan sokağa çıkma yasağı sebebiyle yasağın bir gün öncesinde emekçilerle bir araya gelen Başkan Sengel, “Hep söylüyorum eğer belediye başkanı ya da belediye övgü alıyorsa, sizin amirleriniz övgü alıyorsa, bu sizin emekleriniz sayesindedir.” dedi.

Koronavirüs ile mücadele günlerinde çalışan personelin emeklerinin çok daha değerli olduğunu belirten Başkan Sengel, “Bu kentin bizden başka kurtarıcısı, bizden başka elini taşın altına koyacak bir ekibi yok. Sizden istediğim yegâne şey var. O da lütfen önce işinize, ekmeğinize, birbirinize, sonra belediyeye ve kentinize sahip çıkın. 1 Mayıs İşçi Bayramınız kutlu olsun” dedi.

Her daim emeğin ve emekçinin yanında yer alan Başkan Sengel Efes Selçuk Halk Pazarı’na giderek koronavirüs ile mücadele günlerinde halkın sağlıklı gıdaya ulaşması için çalışan Efes Selçuk Belediyesi emekçilerinin de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutladı. Yol üzerinde bulunan bir markete de giren Başkan Sengel; “Bu zorlu süreçte verdiğiniz emekten dolayı sizlere teşekkür ediyoruz” dedi. Başkan Sengel ayrıca Efes Selçuk Belediyesi Akıncılar Huzurevi ziyaretinde, huzurevi sakinlerinin hobi bahçesine dikmeleri için atalık tohumlardan üretilen fideleri de teslim etti.



