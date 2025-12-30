Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme: 12 kişi hakkında tutuklama talebi

Ünlülere yönelik “uyuşturucu” soruşturmasında hafta sonu gözaltına alınan 17 isim adliyeye sevk edilmişti.

Aralarında Miss Türkiye 2016 güzeli Buse İskenderoğlu, Kütüphane isimli işletmenin sahibi Yılmaz Efe ve Les Benjamins Halkla İlişkiler Müdürü Zohaer Majhadi’nin de bulunduğu toplam 12 kişi tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

‘The Bacım’ lakaplı internet sayfasının yöneticisi Şebnem İnan’ın da aralarında bulunduğu 4 kişi için de adli kontrol talep edildi. Muhammed Zeki Gökay ise savcılıktan serbest bırakıldı.

TUTUKLAMA TALEP EDİLEN İSİMLER:

Kütüphane isimli işletmenin sahibi Yılmaz Efe,

Les Benjamins Halkla İlişkiler Müdürü Zohaer Majhadi,

Suma Han isimli gece kulübünün sahibi Cengiz Can Atasoy,

Sosyal medya fenomeni Dilara Ege Çevik,

Miss Türkiye 2016 güzeli ve oyuncu Buse İskenderoğlu,

Ömer Can Kılıç,

Sosyal medya fenomeni Rabia Karaca,

İşletmeci Cihan Güler,

Avukat Burak Güngörmedi,

Resul Aslan,

Tuğrulbey Aran,

Alaçatı Limon Köyiçi işletmecisi Yasin Burak Becek.

Adli kontrol talep edilen isimler:

‘The Bacım’ lakaplı internet sayfasının yöneticisi Şebnem İnan,

Emrah Gencer,

Nilay Didem Kılavuz,

Stil danışmanı ve modacı Rabia Yaman.

Muhammed Zeki Gökay ise savcılıktan serbest bırakıldı.