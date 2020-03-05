Efes’i de yenerler

05 Mart 2020 Perşembe, 09:12

Euroleague 27. haftasında Maccabi Fox Tel Aviv'e konuk olan Anadolu Efes, İsrail deplasmanından 77-75'lik yenilgiyle ayrıldı. Son hücumu kutlanan Shane Larkin sayıyı bulamayınca temsilcimiz Euroleague'deki 4. mağlubiyetini tattı ve 11 maçlık galibiyet, 12 maçlık deplasman yenilmezliği serisi son buldu.

Anadolu Efes, 27. hafta karşılaşmasında Maccabi Fox Tel Aviv’e deplasmanda 77-75 mağlup oldu ve dördüncü mağlubiyetini aldı.

Temsilcimizde Vasilije Micic ve Simon Krunoslav 14’er sayı ile en skorer oyuncular olurken, 13 sayı atan Rodrigue Beabois ve 10’ar sayı atan Shane Larkin ile Tibor Pleiss yenilgiye engel olamadı.

Ev sahibi ekipte 21 sayı, 4 asistle yıldızlaşan Scottie Wilbekin galibiyette kilit rol oynarken 15 sayı atan Othello Hunter onu destekleyen isim oldu.