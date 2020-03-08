“Eğer kazansaydık”

08 Mart 2020 Pazar, 22:44

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Galatasaray ile hem taktik hem de mücadele açısından güzel bir maç oynadıklarını söyledi.

Çalımbay, kırmızı-beyazlı ekibin sahasında Galatasaray ile 2-2 berabere kaldığı karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, iki takım için de güzel bir lig maçı olduğunu belirtti.

Sivasspor ve Galatasaray'ın galibiyet için oynadığını aktaran Çalımbay, "Oyuna başlayışımız istediğimiz şekildeydi. Baskı yaparak başlamamız gerekiyordu, baskı yaparak da başladık. Pozisyonları da golü de bulduk ve Galatasaray takımını oyuna da sokmadık." dedi.

Gol attıktan sonra geriye çekilmemeleri gerektiğini dile getiren Çalımbay, şunları kaydetti:

"Fakat geriye çekildik, bunu hiç istemedim. Çünkü bizim o baskıyı devam ettirmemiz gerekiyordu. Bundan sonra Feghouli ve Donk'un oyuna girmesi bize problem olmaya başladı. İkinci yarı tekrar oyuna girmemiz gerekiyordu. Zaman zaman oyun üstünlüğü Galatasaray'a geçse de yine de biz dikkatli şekilde oynamaya çalıştık. İkinci golü beklemiyorduk. Beni en çok üzen de yediğimiz gollerin ikisinin de hemen hemen aynı şekilde benzer gol olması. Bunları bizim yemememiz gerekiyordu, böyle hatalar yapmamamız gerekiyordu. Ama maalesef oluyor böyle şeyler."

Karşılaşmanın ikinci yarısında pozisyonlar bulduklarını ifade eden Çalımbay, rakipleri Galatasaray'ın da her türlü riske girdiğini vurguladı.

Rakiplerinin oyununa göre tedbir aldıklarını dile getiren Çalımbay, "Hem taktik hem de mücadele açısından güzel bir maç oldu. Bugünkü maçın hakkı bence beraberlikti. Kazansaydık bizim için çok büyük bir avantaj olacaktı." diye konuştu.

Galatasaray'ın zor bir takım olduğunu aktaran Çalımbay, sözlerini şöyle tamamladı:

"Biz hiçbir zaman defans oynayan bir takım değiliz. Bugüne kadar ligde oynadığımız tüm maçlarda gol attık. Ofansif oynamayı çok seviyorum. Bugün de aynı şekilde oynadık. Takımımdan çok memnunum, çok iyi bir arkadaşlık var. Bugüne kadar çok iyi işler yaptık, sahamızda çok başarılı maçlar oynadık. Bunu ligin sonuna kadar devam ettirmek istiyoruz. Yukarıda bütün takımların kendi aralarında maçları var. Bizim bundan sonra oynayacağımız bütün maçlar final havasında geçecek. Eğer maçlarımızı çok iyi bitirsek iyi bir duruma gelebiliriz."