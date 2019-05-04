Mahkemeden çok önemli ‘güvenlik soruşturması’ kararı

Diyarbakırlı Rengin Türk, Eczacılıkta Uzmanlık Sınavı’nda Türkiye 1’inci oldu. Türk, Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’ni seçti. Ancak ataması yapılmadı. Türk, okulun bu kararına karşı idare mahkemesine dava açtı. İdare mahkemesi de olumsuz yanıt verdi. Son kararı ise İzmir Bölge İdare Mahkemesi 5. İdare Dava Dairesi verdi. Daire, Anayasa’ya aykırı diyerek ret kararını kaldırdı.

ÖSYM’nin yaptığı Eczacılıkta Uzmanlık Sınavı’nda Rengin Türk 77,76081 puan ile Türkiye 1.’si oldu. Türk, ilk tercihi olan Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Klinik Eczacılık Anabilim Dalı’nı seçti. Okul yönetimi, Türk’ün başvurusu geri çevirdi atamasını yapmadı. Okulun verdiği yanıtta “Söz konusu kadroya atanmanız uygun görülmemiştir” denildi.

İDARE MAHKEMESİ GERİ ÇEVİRDİ

Türk, herhangi bir davası veya olumsuz bir durumunun olmadığını belirterek, okulun kararını yargıya taşıdı. Dava, İzmir 1. İdare Mahkemesinde açıldı. Açılan davada, üniversitenin verdiği kararın iptali istendi. Mahkeme, 4 Nisan günü verdiği kararla, Türk’ün talep ettiği, yürütmenin durdurulması talebinin reddine karar verdi.

MAHKEMEDEN SON KARAR

Türk ikinci kez aldığı yanıta karşı bu kez, İzmir Bölge İdare Mahkemesine başvurdu. Türk’ün avukatı Pınar Bayram, dava dilekçesinde mahkemenin verdiği kararın usul ve yasaya aykırı olduğu kaydedildi. Dosyaya bakan 5. İdari Dava Dairesi 22 Nisan’da verdiği kararda, yerel mahkemenin kararını kaldırdı. Dairenin karar gerekçesinde özetle şöyle denildi: “Bakılan davada, kendisi hakkında yapılan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunda herhangi bir suçtan hüküm giydiği tespit edilmemiş. Devletin ve kurumun güvenliğini tehlikeye düşürebilecek ideolojik veya yasa dışı faaliyetlerde, yâda aynı amaçlarla olumsuz tutum ve davranışlar içerisinde bulunduğunu ortaya koyan hukuken kabul edilebilir somut bir tespit yok. Hakkında herhangi bir adli işlem ve soruşturma bulunmuyor. Güvenlik soruşturması olumsuz olarak değerlendirilmek suretiyle atamasının yapılmamasına ilişkin dava konusu işlemde mevzuata ve hukuka uyarlık görülmemiştir. Ayrıca kendi ailesinden olsa dahi, davacının abisinin fiil ve eylemlerinden sorumlu tutularak işlem tesis edilmesi, suç ve cezaların şahsiliği ilkesine ve yukarıda yer verilen Anayasa hükümlerine aykırılık teşkil edecektir.”