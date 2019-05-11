Öğrenciye ‘amel defteri’

Fotoğraf: Temsili

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), okullara ramazan ayı kapsamında yapılacaklar için “Şehr-i Ramazan Etkinlikleri” talimatları gönderdi. Bakanlık, müftülüklerle işbirliği yapılarak öğrencilerin topluca camiye götürülmesi, velilere yönelik etkinlikler yapılması, iftar ve mukabele programları, STK ve belediyelerin dini etkinliklerine katılım yapılması istendi. MEB ayrıca okullarda öğrenciler tarafından ramazan günlüğü tutmalarını, bu ayda yaptıkları ibadet, iyilik, anı ve diğer etkinliklerin not alınmasını istedi.

MEB Din Öğretimi Genel Müdürlüğü, okullara gönderdiği yazı ile ramazan ayı kapsamında yapılacaklara ilişkin talimatları verdi. İmam hatip okullarındaki öğrencilere yönelik taleplerde bulunan bakanlık, “Rahmet ve mağfiret ayı olan, kendine has manevi havası ile birlik ve beraberlik duygularını, insani ve manevi değerleri güçlendiren ramazan ayı vesilesiyle yönetici, öğretmen, öğrenci ve velilerimizin katılımıyla çeşitli etkinlikler gerçekleştirilmesinin okullarımızın kurum kültürünün güçlenmesine, öğrencilerimizin milli ve manevi değerleri benimsemesi ile birlikte sosyal, kültürel ve duygusal yönden gelişmesine katkı sağlayacağı değerlendirilmektedir” dedi. Bakanlığın “Şehr-i Ramazan Etkinlikleri” talimatlarında ilginç ayrıntılar yer aldı.

Dernek ve vakıflar

İmam hatip ortaokulları ve imam hatip liselerini kapsayan etkinlikler “okul içi”, “çevre ve velilere yönelik okul dışı” ve “sosyal sorumluluk faaliyetleri olmak üzere 3 kategoride planlandı. Bu kapsamda, iftar programları, mukabele programları, konferans, sergi, okuma programları, gezi, sosyal, kültürel ve mesleki faaliyetlerin düzenlenmesi istendi. Etkinliklerin düzenlenmesinde de bakanlık MEB’e bağlı okullardan Türkiye Diyanet Vakfı, il ve ilçe müftülükleri, Kuran kursları, okul aile birlikleri, koruma dernek ve vakıfları, STK ve yerel yönetimlerle işbirliği yapılmasını talep etti.