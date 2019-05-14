Okul tatillerine yeni düzenleme

Milli Eğitim Bakanlığı, Yeni Eğitim - Öğretim Çalışma Takvimi Modelini tamamladı. Takvim, yarın Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından açıklanacak.

Tatiller yeniden düzenlenecek

Okullardaki yaz tatili uygulamasına yönelik yeni düzenlemenin de takvimde yer alması bekleniyor. Mevcut sistemde, öğrenci ve öğretmenler 2 ara tatil yapıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı, eğitim-öğretim yılına 2 ara tatil daha eklemeyi planlıyor. Bu ara tatillerin Kasım ve Nisan aylarına denk gelmesi ve birer hafta olması bekleniyor.