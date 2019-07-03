Erdoğan karma eğitimi hedef aldı

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan kısımlar şu şekilde:

-G20 zirvesinde Japonya'daydık. Japonya'daki 800 üniversitenin 80 tanesi kadın üniversitesi. Sadece kızlardan oluşan üniversite. Bu üniversite şahsıma fahri doktora verdi. Kreşten alıp ilk-orta-lise-üniversite olmak üzere farklı bir yapıyı oluşturmuş durumdalar. Bütün bunlarla beraber bu alanda atılan adımın bizler için önem arz ettiğini şu anda YÖK başkanına hatırlatıyorum. Çalışmanı buna göre yap. Çok önemli bir şey. Türkiye'de benzer bir adımı atmalı. Lise yıllarında ülkemizde kız ve erkek liseleri vardı. Sonra karıştırdılar. Şimdi yeniden bunları toparlama dönemine girmiş bulunuyoruz.

-Filistin davasını sahiplenen, Afrika'ya el uzatan, Orta Asya'da ve Balkanlarda kardeşlerine sahip çıkan bir Türkiye varsa bu ekonomiyle beraber diplomaside imza attığımız zaferlerin meyvesidir.