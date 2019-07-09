Tercih için son günler

Merkezi yerleştirmeyle öğrenci alan okullar ve mahalli yerleştirme için 1 Temmuz’da başlayan tercih süreci 12 Temmuz Cuma günü sona eriyor. Tercih işleminde bulunmayan öğrencilerin kayıtları açık liseye düşecek.



Alternatif belirleyin

Eğitim uzmanı Hatice Yılmaz, LGS tercihleri için son 2 gün kaldığını belirterek doğru tercih için yapılması gerekenleri şöyle sıraladı:

- MEB e-okul’dan yerel yerleştirme ile girebileceğiniz okulların hangileri olduğunun listesini çıkarın.

- Aynı şekilde e-okul’daki tercih robotundan yüzdelik diliminize denk veya biraz daha geride olan, girme ihtimalinizin en yüksek olduğu okulu 3. tercihiniz olarak belirleyin. İşlemin devamında kendinizi garantiye almak için daha alt yüzdelik diliminden alternatifli iki okul, daha üst yüzdelik diliminden alternatifli 2 okul belirleyin.

- Üçüncü işlem olarak belirlediğiniz okulları gezerek tercih listenizle ilgili son kararınızı verin.

- Son işlem olarak mezun olduğunuz okula giderek okul yöneticilerinizin tercih listenizi e-okul’a işlemelerini sağlayın ve tercih listenizin çıktısını alın.

Sonuçlar 22 Temmuz’da

Yerleştirme sonuçları 22 Temmuz Pazartesi günü açıklanacak, 29 Temmuz’da yerleştirmeye esas 1. nakil tercih başvuruları alınmaya başlanacak.

Önce merkezi yerleştirme işlemleri yapılacak. Merkezi yerleştirme tercihleri doğrultusunda bir okula yerleşen öğrenciler için yerel yerleştirme veya pansiyonlu okul yerleştirmesi yapılmayacak.

Merkezi yerleştirme ile bir okula yerleşemeyen öğrenciler, önce yerel yerleştirme tercihlerine yerleştirilmeye çalışılacak. Yerel yerleştirme ile bir okula yerleşemeyen öğrenciler varsa pansiyonla okul tercihlerine yerleştirilmeye çalışılacak, yoksa açık liseye düşecekler.

Nakil hakkı

Nakil başvurusunda bulunma hakkı olan öğrenciler şunlar:

- Hiçbir tercihine yerleşemeyen adaylar, hem yerel yerleştirme hem merkezi yerleştirme hem de pansiyonlu okullar için tercih yapabileceklerdir.

- Merkezi yerleştirme ile bir okula yerleşmiş olan öğrenciler yeniden merkezi yerleştirme tercihi yapabilirler. Yeni tercihlerinden herhangi birine yerleşemeyen adayların kayıtları daha önce yerleştirildikleri okulda devam eder.

- Yerel yerleştirmeyle bir okula yerleşen öğrenciler merkezi yerleştirme için başvuruda bulunabilirler, yerleşemezlerse kayıtları daha önce yerleştirildikleri okulda kalır.