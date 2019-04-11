Konut satışlarında yüzde 20 düşüş var. Emlakçılar kiralamalarla ayakta duruyor

Türkiye genelinde konut satışları 2019 Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18.2 oranında azalarak 78 bin 450 adete geriledi. İlk defa satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25.3 azalarak 32 bin 648’e düştü.



Nizameddin Aşa, şu anda emlak danışmanlığı yapan şirketlerin özellikle konut satışı noktasında ciddi sıkıntı yaşadığını belirterek “Gelirin büyük kısmı ev satışında elde ediliyor. Bir emlak ofisi ayda bir ev satamıyorsa büyük sıkıntı. Kiralama tarafında son dönemlerde hareketlenme var. Ev fiyatları olması gereken seviyeye indi” dedi. Bazı emlak ofislerinin para kazanamadığı için ek işlere de yöneldiğini dile getiren Aşa, para kazanamadığı için kapanan şirketlerin de olduğunu ancak Haziran 2018’de değişen Emlak Yasası’nın şartlarını yerine getiremeyen bazı şirketlerin de kapandığını dile getirdi.



Yüksek zam yok



Şu anda konut piyasasında belirsizlik olduğunu o nedenle yurttaşın ev almayı ertelediğini aktaran Aşa, “Kimse 1 milyon TL verip lüks konut alma derdinde değil. Halkın aradığı konutun fiyat aralığı 300 ile 500 bin TL arasında değişiyor. Şu anda en büyük sorun finansman, konut kredisi faizleri biraz inerse satışlar canlanabilir. Yurttaş 300 bine ev bulsa kredi taksitleri de ayda 1500 TL ile 2 bin TL arasında değişse alacak. Şu anda piyasada lüks konut ihtiyacı yok, bu alana çok yatırım yapılırken de uyarmıştık” dedi.



Aşa, kiralık konutlarda da artık ev sahiplerinin eskisi gibi enflasyon oranında zamları dayatmadığını bu yıl çoğu ev sahibinin kiracısına ya zam yapmadığını ya da yüzde 10’un altında bir zam yaptığını kaydetti.

Hem ihracat hem ithalat düştü Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) verilerine göre, inşaat malzemeleri miktar olarak şubatta bir önceki aya göre 4.8 puan düşerek 3.57 milyon ton olarak gerçekleşti. İhracat değer olarak şubatta, bir önceki aya göre hemen hemen aynı kalarak 1.6 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Şubat ayında 177 bin ton seviyesinde gerçekleşen ithalatla, 2013 yılından bu yana en düşük aylık inşaat malzemeleri ithalatı gerçekleşti. Şubat ayında bir önceki aya göre düşüş gösteren İthalat Miktar Endeksi, geçen yılın şubat ayının da 32.3 puan altına indi. İthalat değer olarak 517 milyon dolar oldu ve 62 ayın en düşük seviyesinde gerçekleşti. Türk yapı sektörü Katar yolcusu Katar’da yapı sektörüne yönelik olarak düzenlenen Uluslararası İnşaat Teknolojisi, Yapı Malzemeleri, Ekipmanları ve Çevre Teknolojileri Ticaret Fuarı (Project Qatar) Türk firmalarının güç gösterisine sahne olacak. 29 Nisan -1 Mayıs 2019 arasında Doha’da düzenlenecek fuarda Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği, Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Ankara Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği’nin yanı sıra 39 firma da katılacak.

‘Blueground ile evi kiralamak garanti’

Kurumsal şirketlere ve bireysel kullanıcılara özel konaklama hizmeti sunan Blueground, 20 milyon dolarlık yatırımla Türkiye’de hedef büyüttü. Özellikle mobil ve minimalist yaşam tarzını benimseyen kitle tarafından tercih edilen Blueground Türkiye’de durma noktasına gelen emlak sektörüne canlılık getirmeyi amaçlıyor.



Blueground Türkiye Genel Müdürü Berker Yağcı, “Dünyanın dört bir yanındaki büyük şehirlerde özenle seçilmiş lokasyonlarda tamamen mobilyalı ve teknolojik donanımlı dairelerden oluşan bir ağ kuruyoruz” diye konuştu.



Yağcı, “Ev sahiplerimiz dairelerini bize teslim ettikten sonra dairelerinin boş kalmayacağından, ödemelerin düzenli olarak yapılacağından ve tüm tadilat işlerinin koordinasyonunun tarafımızca yapılacağından emin oluyorlar. 9 şehirde 1600’den fazla daireyi yönetiyoruz” dedi.

AVM Ciro endeksi enflasyona yenildi

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) ile Akademetre Research tarafından ortaklaşa oluşturulan AVM’lerdeki Perakende Ciro Endeksi’nin şubat ayı sonuçlarına göre, AVM’lerdeki perakende ciro endeksi, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 18.1 artarak, 248 puana yükseldi. Söz konusu oran, yüzde 19.7 olarak açıklanan enflasyon rakamının altında kaldı.



Endeks, Ocak 2019’a göre ise yüzde 7.1 azaldı. AYD Başkanı Hulusi Belgü, şubat ayı endeks sonuçlarında bir süredir yaşanan duraklamanın devam ettiğini gördüklerini belirterek, sonuçlarda yerel seçimlerin etkisinin olduğunun söylenebileceğini ifade etti. Belgü, “Bu dönemde ziyaret sayılarında az da olsa düşüşler fark ediliyor” diye konuştu.