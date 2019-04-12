Ünlü Ekonomist: Öncelikle atılması gereken 3 adım...

Döviz kurları bugün ortalama 1,3 oranında değerlendi. Ekonomist Mahfi Eğilmez, 'kırılgan beşli' olarak adlandırılan 5 ülke para birimi içerisinde sadece TL'nin, dolar karşısında değer kaybetmeye devam ettiğini belirterek, gidişatı tersine çevirmek için öncelikle atılması gereken 3 adım olduğunu yazdı.

Dolar saat 12.15 itibariyle 5,81 liraya yükseldi.

FED’in bu yıl faiz artırımına gitmeyeceği ilan etmiş olmasına rağmen, Türkiye’de dolar, Merkez Bankası’nın döviz rezervlerindeki erime başta olmak üzere, İstanbul’daki seçim belirsizliği nedeniyle de yükselişini sürdürüyor.

Öte yandan ‘kırılgan beşli’ olarak adlandırılan 5 ülke para birimi içerisinde sadece TL, dolar karşısında değer kaybetmeye devam ediyor.

"Hatada ısrar ederek sonucu değiştiremeyiz”

Eski Hazine Müsteşarı Mahfi Eğilmez, geçen hafta sonuna göre TL’nin değer kaybının yüzde 3’u bulduğuna işaret ederek, “Hatada ısrar ederek sonucu değiştiremeyiz” uyarısında bulundu.

Türkiye’nin 2001 krizi öncesinde dünyanın en büyük ekonomileri arasında 17. sırada bulunduğunu hatırlatan Eğilmez, IMF’in tahminlerinin gerçekleşmesi halinde bu yıl sonunda 20. sıraya düşüleceğine işaret etti.

Eğilmez, Türkiye açısından bu gidişi tersine çevirebilmek için üç adım atılması gerektiğini belirterek, kendi blogunda bunları şöyle sıraladı:

“İlk adım; geriye gidiş gerçeğini kabul etmek. Yani düne kadar bu karşılaştırmayı kabul edip de işler kötüye gidince satınalma gücü paritesi hesabına dönmek gibi adımlar atarak gerçeği saklamaya çalışmamak.

İkinci adım; yükselen bir ekonominin, başkalarının girişimleriyle değil de hangi hatalarımız sonucunda düşüşe geçtiğini araştırmak.

Üçüncü adım; ekonomi yükselirken siyasal, sosyal ve ekonomik alanlarda neler olduğunu, bunlardan hangisi değiştirildiğinde kayıpların ortaya çıkmaya başladığını belirleyip ona göre gerekli değişiklikleri yapmak.

Gram altın 241 liraya yükselirken, çeyrek altının satış fiyatı ise 395 lira…