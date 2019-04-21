İTO Genel Sekreteri: Cerrahpaşa’da 10 liralık ilaç bile yok

Büyük borç yükü altında olan İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi’nde ilaç yokluğundan ameliyatlar yapılamıyor. Cumhuriyet’e bilgi veren kaynaklar, anestezide Veküronyum ve Roküronyum adlı ilaçlar bulunmadığı için ameliyatların durduğunu bildirdi. Cerrahpaşa’da ameliyat olmak isteyen bir hastanın ortalama bin ile 10 bin TL arasında ödeme yapmak zorunda kaldığı, çoğu örnekte ilaç ve diğer malzemeleri hasta yakınlarının aldığı kaydedildi.

İstanbul Tabip Odası (İTO) Genel Sekreteri Osman Öztürk, Cerrahpaşa’nın borç sorunu nedeniyle medikal firmaların ihaleye girmediğini ve malzeme sorunu nedeniyle uzun süredir hastanede ameliyatların aksadığını dile getirdi. Söz konusu Veküronyum ve Roküronyum adlı ilaçların 5-10 TL’lik ucuz ilaçlar olmasına rağmen hastanede bulunmadığını belirten Öztürk, doktorların kendi imkânlarıyla özel hastanelerden ilaç getirmek zorunda kaldıklarını aktardı.

Kutup yıldızları

Cerrahpaşa ve İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi’nin hükümet tarafından kasıtlı olarak ihmal edildiğini ve bu köklü hastanelerin çalışamaz hale getirildiğini belirten Öztürk, ameliyat için gerekli malzemelerin hastalara aldırıldığını söyledi.

Öztürk’ün açıklamalarından diğer satır başları şöyle:

-Cerrahapaşa’nın durumu Çapa’dan da kötü. İdrar tahlillerinin bile yapılamadığı günler oluyor.

-Cerrahpaşa, Çapa, Hacettepe, Ege, Ankara tıp fakülteleri, Türkiye’de sağlığın kutup yıldızlarıdır. Başka yerde tedavi edilemeyen hastalar buralarda tedavi olur. Gereken destek özel hastanelere veriliyor.

-Bu hastanelerde kadrolaşamadıkları için üvey evlat muamelesi yapıyorlar.

-Yurttaşlar isyan ettirilip bu hastaneler tasfiye edilmek isteniyor.

-İstediğiniz kadar para harcayın, yeni bir Cerrahpaşa kuramazsınız. Orada 50 yıllık bir birikim ve gelenek var, hocaların tecrübeleri var. Bunları parayla satın alamazsınız.