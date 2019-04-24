Fitch: Siyasi belirsizlik arttı

Rapora göre yabancı yatırımcıları para girişine özendirmek, lokal tasarruf sahipleri için TL’nin çekiciliğini artırmak zorunda olan TCMB’nin gelecek aylarda politika faizini gevşetecek alanı pek yok. Rapordaki şu vurgular da dikkat çekici:



- İstanbul’da muhalefetin kazandığı seçimlerin sonuçlarına itirazların devam etmesi siyasi belirsizliğin daha da artmasına yol açtı.



- Döviz rezervlerinin gerilediği ve ekonominin iyi yönetilmediği kaygıları TL’nin seçimler öncesi ve sonrası (öncekilere kıyasla) daha sert değer kaybetmesine yol açtı.



- Ekonomideki bozulma ve enflasyon baskılarının azaldığı göz önüne alındığında şu anda yüzde 24’te olan politika faizinin bu yıl 400 baz puan düşürüleceğini tahmin ediyoruz. Ancak TL’deki zayıflık ve yurtdışından sağlanan fonlamadaki kırılganlık büyük ihtimalle TCMB’nin para politikasını gevşetmesini daha uzun bir süre ertelemesine yol açacak



- Çekirdek enflasyon hedeften oldukça uzak olmaya devam ediyor. TCMB, baz etkisi yılın ikinci yarısında enflasyonda düşüş yaratana kadar faiz indirmeye isteksiz olabilir.