Bloomberg: Merkez kafaları karıştırdı, yabancı yatırımcı net cevap alamadı

Diken'in Bloomberg'den aktardığına göre; Çetinkaya’nın gerektiği durumda ilave parasal sıkılaştırma yapılabileceğini söylemesi, fakat bu açıklamanın ‘ek sıkılaştırma’ ibaresinin faiz kararı metninden çıkartılmasının ardından geldiği vurgulandı.

Çetinkaya’nın yeni sıkılaştırma yapılabileceğine ilişkin yorumlarıyla Türk lirasının dalgalandığı belirtilen haber özetle şöyle:

“Murat Çetinkaya yeni bir tur parasal sıkılaştırmanın mümkün olduğunu söyleyerek Salı günü Türk lirasını dalgalandırdı. Fakat kayıplar dursa da piyasa izleyicileri hala merkez bankasının izleyeceği politikaya ve döviz rezervlerine ilişkin yeni birşey öğrenip öğrenmedikleri konusunda düşünceli.

Lira dolar karşısında yüzde 0.6 kayıpla açıldıktan sonra yerel saatle 12:45’te 5.94’ten işlem gördü. Ülkenin 10 yıllık tahvilleri 57 baz puan yükselişle ekimden bu yana en yüksek seviye olan 19.95’e yükseldi.”

Haberde Societe Generale SA, Commerzbank AG, TD Securities, Investec Bank Plc, Manulife Asset Management ve Medley Global Advisors yetkililerinin değerlendirmelerine de yer verildi.

Societe Generale: İnandırıcı gelmedi

Societe Generale’den gelişen piyasalar strateji direktörü Jason Daw ‘enflasyon toplantısında dile getirilen ilave sıkılaştırma ihtimalinin inandırıcı gelmediğini’ belirterek “Görünen o ki MB halay yapısal nedenlerle yüksek olan enflasyonla mücadelede gerekli adımları atmaya niyeti yok. Eğer politika tekrar değiştirilirse lira üzerindeki aşağı yönlü riskler galip gelir” dedi.

Banka Çetinkaya’nın açıklamaları ardından geçen haftaki yıl sonu dolar/TL tahminini 6.50’den 6.0’ya indirdi.

Commerzbank: İçten mi, durumu idare etme mi?

Commerzbank AG kıdemli gelişen piyasa ekonomisti Tatha Ghose ise merkez bankasının güvenilirliğine ilişkin sorunların altını çizdi ve “Sıkılaştırma sözünü memnuniyetle karşılıyoruz ama güvenilirlik hala bir sorun çünkü geçmişte hep tereddüt ettiler. Bu yüzden piyasa çok tepki vermedi” dedi. Ghose güvercin söylemden uzaklaşılmasının ‘sadece lira baskılandıktan sonra olsa bile’ iyi birşey olduğunu belirtti: “Bunun içten bir değişiklik veya durumu idare etmek için söylenen birşey olup olmadığına emin olamayacak.”

‘Enflasyon tahminini de yükseltmeliydi’

Ghose enflasyon tahminine ilişkin değerlendirmesinde ise şunları söyledi: “MB gıda fiyatlarındaki artışı ve petrol fiyatlarındaki artışı öngörebildiği için, liradaki zayıflığın da enflasyon baskısı yaratacağını bildiğinden, enflasyon tahminini kesinlikle yükseltilmeliydi. Ben bugün yapılan açıklamaları çok gerçekçi bulmuyorum.”

TD Securities: Net rezerv açıklaması ikna edici değildi

TD Securities’den gelişen piyasa stratejisti Cristian Maggio, “Bugünkü ‘ek sıkılaştırma’ ifadeleri dışında açıklamanın tamamı güvercindi. Net rezervlerle ilgili açıklama çok kısaydı ve ikna edici değildi” dedi.

Investec: İhtimalinden bahsetmek yerine sıkılaştırmaya başlanmalı

Investec Bank Plc’den işlemci Julian Rimmer şu değerlendirmeyi yaptı: “Bence bu piyasanın algısını değiştirmedi. Yıl sonu enflasyon hedefi ve rezervleri hızla artırma ihtimali hayal gibi görünüyor. Sıkılaştırma ihtimalini ortaya atmaktansa sıkılaştırmaya başlamak çok daha iyi olur.”

‘Enflasyon hedefinin değişmemesi cesaret verici’

Manulife Asset Management’tan kıdemli gelişen piyasa analisti Richard Segal şunları söyledi: “Rezervlerdeki dalgalanma ve söylemlerdeki hafif revizyona gelen negatif tepkilerin ardından kafaları karışmış gibi. Mesaj kısa vadeli rezerv hareketlerinin analizlerde ağırlıklı olarak temel alınmaması gerektiğiydi. Ayrıca yıl sonu enflasyonunun değişmemesi cesaret verici; dengelenmenin çok daha hızlı olacağına ve çekirdek enflasyonun beklenenden daha hızlı düşeceğine işaret ediyor olabilir.”