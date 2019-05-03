Rezerv 1 milyar dolar daha azaldı

Bankanın net uluslararası rezervleri 26 Nisan itibarıyla 1 milyar dolar azalışla 25 milyar 858 milyon dolara geriledi. Bu rezervler bir önceki hafta 26 milyar 898 milyar dolardı. Ayrıca bu rezervler geçen yılın sonunda 30.1 milyar dolarken 1 Mart’ta 35 milyar dolar kada yükselmişti. Geçen salı günü yapılan enflasyon raporu toplantısında Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, konuyla ilgili sorulara net yanıtlar vermekten kaçınmış, brüt rezevlere işaret etmişti.

Öte yandan Merkez Bankası’nın bünyesinde Türk Lirası karşılığı altın swap piyasası açılacak. Merkez swap işleminde bankalardan altın alıp TL sağlayacak. Banka, TL karşılığı swap işlemleri 6 Mayıs’ta başlayacak. l Ekonomi Servisi