Buğday ekilen alan yüzde 10 küçüldü

Hektar olarak yüzde 10’un üzerinde buğday ekim alanında daralma var. Ziraat Odası Başkanı Nazif Alp, tarımda en büyük sıkıntının köyden kente göç olduğunu söyledi. “Para kazanamayan üretici köyünü terk ediyor. Ürün üretecek adam kalmadı” diyen Alp, tarımın can çekiştiğini ifade etti. Alp, “6.40 liraya mazot alan çiftçi nasıl üretim yapar. Çok sayıda arazi boş duruyor. Hububat ekilen alanlar daraldı. Dünya tarıma dört gözle bakıyor, biz yarım gözle bakıyoruz” dedi. Alp, buğdaya verilen desteğin yetersizliğine dikkat çekerken, desteğin