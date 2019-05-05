Dev şirket kapandı, yüzlerce kişi işsiz kaldı

Türkiye'nin 253'üncü büyük firması olan Yıldız Sunta önceki gün üretimi bitirdi. Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde 21 yıldır üretim yapan firma geçtiğimiz yıl ekonomik krizden etkilenmiş ve işçi maaşlarını ödeyemez hale gelmişti. Fabrikada yaklaşık 400 mavi yaka, 135 beyaz yaka, 110 müteahhit işçisi çalışıyordu. Önceki gün geniş bir toplantı yapan fabrika yönetimi firmayı kapattıklarını duyurdu. Bu duyuru sonrasında yaklaşık 645 kişi işsiz kaldı.

Aylardır maaş alamayan işçilerin alacakları ile ilgili konuşan işveren temsilcileri tedarikçilerden gelen tüm parayı işçilere vereceklerini söyledi. Sözcü'de yer alan habere göre, fabrikanın ekonomik sıkıntılarının aşılması için fabrika örgütlü Ağaç-İş Sendikası'nın bağlı olduğu Türk-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Ergün Atalay ve AKP Kocaeli Milletvekili ve eski Başbakan Yardımcısı Fikri Işık 31 Mart yerel seçimlerinin ardından devreye girmiş ancak Ankara'daki temaslar da işe yaramamıştı.