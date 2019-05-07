Dijitalleşme verimi artırır



Ürün ve verim artışında “doğru zaman”, “doğru yer”, “doğru gübre” ve “doğru miktar” gibi kriterlere dikkat ederek verimliliği yüzde 35-40 artırdıklarını söyleyen Tekfen Holding Tarımsal Sanayi Grubu Başkan Yardımcısı Hakan Göral, “Arpa ıslahından patatese pek çok alanda geliştirme çalışmalarımız devam ediyor. Küresel açlık tehlikesine karşı, tarımdan alınan verimin artırılması şart. Teknolojinin imkânlarını kullanarak hem bitki besini hem tarımsal ürün anlamında sektörün ihtiyaç duyduğu yeni ürünler geliştiriyoruz” dedi.



Ayrıca tohum, fide, fidan gibi Tekfen Tarım çatısı altında yürüten Tekfen Holding, bu şirketle 2023’te yıllık 5 bin ton patates tohumu üretir hale gelecek. Geçen yıl 357 bin ton tarımsal ürün de ihraç ettiklerini belirten Göral, rakamı bu yıl 450 bin tona çıkaracaklarını açıkladı.

İncir üretimine 160 milyon TL

Ankara Polatlı’da modern bir depolama tesisi yapacaklarını açıklayan Tekfen Tarım Genel Müdürü Emrah İnce, şu bilgeleri verdi:



“Teknotarım yatırımlarımız sürüyor. Meyve üretim ve ihracat şirketimiz Alanar’ın artık yüzde 100’ü Tekfen’in oldu. Beş kıtada 30’dan fazla ülkeye ihracat yapan bu markamıza 160 milyon TL ilave yatırım yapacağız ve dünyanın farklı noktalarında gerçekleştireceğimiz üretimlerle 365 gün taze incir sağlayacağız. Ayrıca Manisa Ahmetli’de 25 milyon TL yatırımla meyve paketleme tesisi kuruyoruz.”